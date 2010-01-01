atelieartenobody.com

Conectado como:
Nossos clientes são importantes para nós. Ficaríamos contentes em receber a sua visita durante nosso horário comercial.
Balneário Tropical, 13144-730, Paulínia, São Paulo, Brazil
Aberto hoje
09:00 – 17:00
Body feminino e masculino de 0 a 2 anos.
Temas: Mesversario, Minnie, Mickey, Borboletas, Chuva de Bençãos, Jardim encantado, Arco iris, Safari, Super heróis, Dinossauro, Pequeno chefinho, Dia das mães, Dia dos pais, Dia os avós, Natal e Ano novo.
Você pode escolher o tema e será feito com todo carinho.
Camisa personalizada para irmãos.
Saia
Camisa personalizada para irmãos.
Saia de tule bordada, Calcinha bunda rica, Bonés e sapatinhos personalizados.
Com 20 anos de experiência em gestão, auditoria e consultoria, troquei planilhas por linhas, tecidos, feltros, pérolas e muita cor.
Há cinco anos, fiz um body para o filho de uma amiga e acabei descobrindo um novo caminho: transformar sonhos em realidade, eternizar momentos e gerar lembranças inesquecíveis.
Com cada bordado, cada detalhe,
Nossa empresa nasceu do sonho de trabalhar com o público infantil, bebês tem o poder de nos encher de esperança e ternura. O amor por crianças e a vontade de empreender me trouxeram até aqui, mas foi a maternidade que me deu uma visão ainda mais especial da criação dos filhos.
A cada sorriso, cada descoberta, cada passo da minha filha,
Desenvolver peças para famílias com seus filhos é uma dádiva de Deus e poder participar desse momento tão mágico e único enche nossos corações de alegria.
Queremos poder contribuir em cada fase, cada conquista e essa celebração tenha beleza e carinho.
